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Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E, учасниками мережі є 42 системні оператори з 35 країн) збільшила до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в Євросоюз в години найбільшого споживання електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні національної енергетичної компанії "Укренерго", повідомляють Українські Новини.

"Доступний обсяг міждержавних перетинів для експорту/імпорту електроенергії між Україною та ENTSO-E збільшено на 50 МВт в денні та вечірні години доби. Зокрема, з 7:00 до 23:00 (за європейским часом) (16 годин поспіль) – в понеділок-п’ятницю та з 9:00 до 23:00 (за європейським часом) (14 годин поспіль) – в суботу-неділю. В решту годин доби величина доступного перетину залишиться на попередньому рівні. Перший день поставки зі збільшеними обсягами – 5 вересня", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а в нічні залишиться на рівні 250 МВт. 

В перший день поставки 5 вересня на аукціонах з доступу до міждержавних перетинів в денні та нічні години він розподілятиметься в напрямку Румунії в обсязі 125 МВт, а Словаччини – 175 МВт.

А з 6 вересня – в обидві країни порівну: по 150 МВт вдень і ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни.
ForUm

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