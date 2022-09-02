Російські окупанти минулої доби втратили в Україні 350 своїх військовослужбовців, 12 танків, 2 реактивні системи залпового вогню та 11 артилерійських систем, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що окупанти також втратили 21 бронемашину, 2 БПЛА, 2 крилаті ракети, 8 автомобілів (включно з автоцистернами з ПММ), а також одну одиницю спецтехніки.

Найбільших втрат загарбники зазнали на донецькому та курахівському напрямках.

Загалом же від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого РФ втратила в Україні близько 48700 військовослужбовців, 2009 танків, 4366 бронемашин, 1126 артсистем, 289 РСЗВ, 153 засоби ППО, 234 літаки, 205 гелікоптерів, 853 безпілотники, 198 крилатих ракет, 15 кораблів і катерів, 3247 автомобілів (включно з автоцистернами з ПММ), а також 105 одиниць спецтехніки.