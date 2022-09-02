також у роздiлiПолiтика
Абрамович и Вязьмикин из «батальона Монако» наживаются на украинском спирте и табаке 35
Місія МАГАТЕ вирушила на окуповану ЗАЕС 15
Особлива роль Віктора Шокіна у легалізації зброї 42
Російська армія намагається встановити контроль над Донеччиною та втриматись на півдні 31
Влада презентувала Реєстр пошкодженого внаслідок війни майна громадян 36
Николай Тищенко готов быть назначен президентом России 96
Народного депутата Антона Яценко звинуватили у колабораціонізмі та корупції 53
«15 миллионов для ВСУ за 3 ужина? Мне кажется хороший результат», - Алла Барановская о проекте «Сharity dinners» 46
Анджей Дуда виступив у Верховній Раді 115
Криминальный авторитет “Виха” использует ТрО в Броварах для торговли западным оружием 130
Зеленський попередив Росію щодо судилища над військовими в Маріуполі 46
ГУР: Окупанти на День Незалежності можуть розбомбити філармонію в Маріуполі 104
Журналісти знайшли докази, як мільйонна ботоферма працювала на Порошенка і його «Євросолідарність» 178
«Нам просто врут». Соцсети возмущены «обманом» Сергея Притулы во время войны 469
Кличку вплив, Шевченку — гроші. Як рейдери «поділили» захоплену Федерацію боксу 108
Стали известны причины увольнения руководителей "УкрСпецЭкспорта" и "СпецТехноЭкспорта" 246
Зеленський пояснив, чому не попередив громадян про майбутнє вторгнення Росії 172
Британія передала Україні нові РСЗВ M270 175

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що російські збройні сили з початку вторгнення відчувають кадровий голод, і не можуть направити на війну в Україну більше ніж 300 - 350 тис. вояків.

Про це він заявив в ефірі "Військового телебачення України"

"В російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів як на території РФ, так і за її межами. Крім того, Росія має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу, це і Вірменія і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані", - відзначив Скібіцький. 

За його словами, тому Росія може доправити в Україну лише 300 - 350 тис. своїх військових.

За його словами, у березні - квітні військове керівництво РФ прийняло рішення залучати до бойових дій лише контрактників. Але кількість бажаючих підписувати контракти і йти на війну суттєво скоротилась після того, як в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

13