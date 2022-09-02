Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що російські збройні сили з початку вторгнення відчувають кадровий голод, і не можуть направити на війну в Україну більше ніж 300 - 350 тис. вояків.

Про це він заявив в ефірі "Військового телебачення України"

"В російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів як на території РФ, так і за її межами. Крім того, Росія має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу, це і Вірменія і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані", - відзначив Скібіцький.

За його словами, тому Росія може доправити в Україну лише 300 - 350 тис. своїх військових.

За його словами, у березні - квітні військове керівництво РФ прийняло рішення залучати до бойових дій лише контрактників. Але кількість бажаючих підписувати контракти і йти на війну суттєво скоротилась після того, як в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених.