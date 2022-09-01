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Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку АЕС. Про це пресслужба національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" повідомила у Telegram, передають Українськi Новини.

"Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, місія МАГАТЕ у четвер вирушила із Запоріжжя до Енергодара, незважаючи на повідомлення про інтенсивні обстріли.
ForUm

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