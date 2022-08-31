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Одним із фігурантів справи про розкрадання 580 000 доларів коштів Міноборони під час закупівлі військової амуніції, про яку поліція повідомила 30 серпня, є директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони підполковник Богдан Хмельницький.

Як повідомили співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах, днями поліція провела обшуки за місцем перебування Хмельницького – на орендованій квартирі друга чиновника Міноборони.

Правоохоронці вилучили приблизно 1 млрд гривень. За даними одного джерела, гроші знайшли у дивані.

Інший співрозмовник повідомив, що справа стосується контрактів, які Хмельницький підписував ще у березні на загальну суму 3,8 млрд гривень.
ForUm

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