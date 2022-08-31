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З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" 30 серпня вирушило одразу 6 суден, на бортах яких було 183 тис. т української агропродукції. Про це говориться у повідомленні Адміністрації морських портів України.

"Менш ніж за місяць роботи "зернової ініціативи" ми експортували майже 1,5 млн т агропродукції, і це досить значний результат. Утім, ми маємо вийти на 100-150 суден на місяць із загальною пропускною здатністю 5 млн т на місяць з трьох портів "Великої Одеси", —  прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.


У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 61 судно вирушило із українських портів. На їхньому борту близько 1,5 млн т агропродукції.

 
ForUm

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