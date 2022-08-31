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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати військ окупантів становили 47 900 окупантів, з них 350 – за останню добу. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Так, повідомляється, що найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 31 серпня орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 47900 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків – 1974 (+20);
  • бойових броньованих машин – 4312 (+18);
  • артилерійських систем – 1091 (+12);
  • РСЗВ - 285 (+3);
  • засоби ППО – 152 (+1);
  • літаків – 234 (+0);
  • вертольотів – 204 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 849 (+2);
  • крилаті ракети – 196 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3236 (+19);
  • спеціальної техніки – 103 (+0).
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