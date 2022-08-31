З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати військ окупантів становили 47 900 окупантів, з них 350 – за останню добу. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Так, повідомляється, що найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 31 серпня орієнтовно становили: