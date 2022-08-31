З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати військ окупантів становили 47 900 окупантів, з них 350 – за останню добу. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.
Так, повідомляється, що найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 31 серпня орієнтовно становили:
- особового складу – близько 47900 (+350) осіб ліквідовано;
- танків – 1974 (+20);
- бойових броньованих машин – 4312 (+18);
- артилерійських систем – 1091 (+12);
- РСЗВ - 285 (+3);
- засоби ППО – 152 (+1);
- літаків – 234 (+0);
- вертольотів – 204 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 849 (+2);
- крилаті ракети – 196 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3236 (+19);
- спеціальної техніки – 103 (+0).
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