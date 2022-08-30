РФ втратила у війні проти України від 60 тисяч до 80 тисяч людей. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони США.

Водночас не уточнено, йдеться про загиблих чи поранених.

Зазначається, що до вторгнення приблизно чверть військ РФ складали призовники, інші були професійними військовими.

У Пентагоні заявили, що РФ намагається використати у війні проти українців кадрові війська, але все одно є дані про строковиків, відправлених на передову, які погано екіпіровані та погано навчені, пише "Кореспондент".

Як зазначив високопоставлений військовий чиновник Пентагону, співвідношення між українськими та російськими силами на півдні "набагато краще з погляду рівності та паритету, ніж воно було спочатку у східній частині поля бою". Він додав, що українці розуміють, що для наступу потрібно більше сил, ніж для оборони.

Озвучені Пентагоном втрати росіян вищі за ті, які називає Генштаб ЗСУ, проте не уточнено, йдеться про загиблих чи поранених.

Раніше заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявляв, що загальна кількість поранених та вбитих російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягає 80 тисяч солдатів.