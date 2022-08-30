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Правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам шахрайської схеми, які заволоділи коштами Міноборони під час закупівлі військової амуніції на суму 580 000 доларів.

За даними слідства, до її організації причетні двоє громадян України – засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один із них – діючий адвокат. 

Національна поліція повідомляє, що ці громадяни були представниками Міністерства оборони. На виконання доручення Міноборони вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення для потреб ЗСУ та організували укладення договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 млн євро.

Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV-го рівня захисту для ЗСУ.

У результаті офшорна компанія отримала 580 000 доларів, але жодних поставок продукції військового призначення не було. Отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою. 

 
ForUm

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