також у роздiлiНадзвичайні події
Міноборони США підрахували втрати Росії у війні з Україною 11
На Херсонщині підірвали авто чергового окупанта 10
У Чорному і Середземному порях чергують вісім носіїв крилатих ракет 15
Окупанти обстріляли центральну частину Харкова: вже відомо про 4 загиблих 11
Окупанти наступали на шести напрямках - отримали відсіч 11
Мешканців окупованих територій на півдні закликають терміново евакуюватись 15
Волонтеры и прокурор Александр Лукашенко передали военным необходимое оборудование, медикаменты и продовольствие 28
ЗСУ розгромили Дар'ївський міст на Херсонщині 121
По Дніпру завдали ракетного удару 100
Повітряні сили ЗСУ підготувалися до провокацій з боку Росії на День Незалежності 44
У Києві до вихідних заборонили масові заходи і просять не ігнорувати тривоги 50
По Одещині вдарили ракетою Х-59, випущеною з літака 44
ЗСУ збили вертоліт Ка-52 та сім безпілотників безпілотників 48
Польща передала Україні ще 5 тисяч антен Starlink 33
Втрати російської армії перебільшили 45 000 68
Держатомрегулювання: Зупинка ЗАЕС може призвести до "фукусімського сценарію". 59
На Київщині знесуть понад п'ять тисяч пошкоджених окупантами об'єктів 77
У Маріуполі почався рух військової техніки 120

Станом на 188 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 47 550 військових, 1 934 танки та 1 079 артилерійських систем.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 954 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 294 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1 079 (+19) од,
  • РСЗВ – 282 (+3) од,
  • засобів ППО – 151 (+2) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 204 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од,
  • крилатих ракет – 196 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 217 (+29) од,
  • спеціальної техніки – 103 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.  
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

17