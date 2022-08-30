також у роздiлiНадзвичайні події
Міноборони США підрахували втрати Росії у війні з Україною 11
За минулу добу ЗСУ знищили одразу 450 окупантів 17
У Чорному і Середземному порях чергують вісім носіїв крилатих ракет 15
Окупанти обстріляли центральну частину Харкова: вже відомо про 4 загиблих 11
Окупанти наступали на шести напрямках - отримали відсіч 11
Мешканців окупованих територій на півдні закликають терміново евакуюватись 15
Волонтеры и прокурор Александр Лукашенко передали военным необходимое оборудование, медикаменты и продовольствие 28
ЗСУ розгромили Дар'ївський міст на Херсонщині 121
По Дніпру завдали ракетного удару 100
Повітряні сили ЗСУ підготувалися до провокацій з боку Росії на День Незалежності 44
У Києві до вихідних заборонили масові заходи і просять не ігнорувати тривоги 50
По Одещині вдарили ракетою Х-59, випущеною з літака 44
ЗСУ збили вертоліт Ка-52 та сім безпілотників безпілотників 48
Польща передала Україні ще 5 тисяч антен Starlink 33
Втрати російської армії перебільшили 45 000 68
Держатомрегулювання: Зупинка ЗАЕС може призвести до "фукусімського сценарію". 59
На Київщині знесуть понад п'ять тисяч пошкоджених окупантами об'єктів 77
У Маріуполі почався рух військової техніки 120

На Херсонщині підірвали автомобіль окупанта, якого росіяни призначили "т.в.о. начальника чергової частини ДІБДР". Повідомляють, що він не постраждав.

Колаборанти повідомили російським ЗМІ, що вибуховий пристрій спрацював поряд із автомобілем окупанта, коли той їхав разом із сім'єю. 

Зазначається, що в результаті вибуху ніхто не постраждав, пише "Українська правда".

Офіційно у ЗМІ не називають імені окупанта, проте у російських Telegram-канал повідомили, що йдеться про чоловіка із прізвищем "Снєшин".

Це не перший замах на колаборантів, держзрадників та окупатів на тимчасово завойованих росіянами територіях. Зокрема, двох окупантів вдалося знищити. 

Водночас, у росЗМІ стверджуюють, що на Херсонщині "поступово відновлюється мирне життя". 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

10