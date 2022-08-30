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У Чорному і Середземному морях перебувають вісім російських носіїв крилатих ракет, повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.

"Станом на 30 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 24 ракети... у Середземному морі - п’ять носіїв крилатих ракет "калібр", - повідомили ВМС ЗСУ.

За іх даними, Росія продовжує контролювати морські комунікації в Азовському морі, тримаючи на бойовому чергуванні до трьох кораблів і катерів.амс

За добу в інтересах Росії Керч-Єнікальською протокою пройшли до Чорного моря 24 судна (із них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор); до Азовського моря - 34 судна, з яких 7 суден рухалося з протоки Босфор.
ForUm

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