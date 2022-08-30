Російські військові обстріляли центральну частину Харкова. Вже відомо про 4 загиблих та 9 поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу центральної частини Харкова попередньо досягла 4 загиблих та 9 поранених", - йдеться у повідомленні, пишуть "Українські новини".

На місці працюють усі екстрені служби, потерпілим надається допомога. Інформація уточнюється.



Крім того, Синєгубов попередив про можливі нові обстріли.



"Залишайтеся в укриттях", - додав він.