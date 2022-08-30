Російські військові обстріляли центральну частину Харкова. Вже відомо про 4 загиблих та 9 поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
"Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу центральної частини Харкова попередньо досягла 4 загиблих та 9 поранених", - йдеться у повідомленні, пишуть "Українські новини".
На місці працюють усі екстрені служби, потерпілим надається допомога. Інформація уточнюється.
Крім того, Синєгубов попередив про можливі нові обстріли.
"Залишайтеся в укриттях", - додав він.
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