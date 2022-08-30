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Російські військові обстріляли центральну частину Харкова. Вже відомо про 4 загиблих та 9 поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. 

"Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу центральної частини Харкова попередньо досягла 4 загиблих та 9 поранених", - йдеться у повідомленні, пишуть "Українські новини". 

На місці працюють усі екстрені служби, потерпілим надається допомога. Інформація уточнюється.

Крім того, Синєгубов попередив про можливі нові обстріли. 

"Залишайтеся в укриттях", - додав він. 

 
ForUm

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