Сили оборони України відбили наступ ворога на шести напрямках за минулу добу, водночас російські окупанти продовжили завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 понеділка на сторінці Генерального Штабу ЗС України у фейсбуці.

"На слов'янському напрямку… окупанти намагалися покращити тактичне становище у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли. На краматорському напрямку… спроба просування у напрямку населеного пункту Івано-Дар’ївка завершилася для окупантів провалом – втратами та втечею. У бахмутському напрямку… Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема", - йдеться у зведенні.

"На авдіївському напрямку… наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися у напрямках Мар'їнки, Первомайського та Невельського, отримав відсіч і відступив. У новопавлівському напрямку… окупанти невдало спробували наступати у напрямку Павлівки… На південнобузькому напрямку…. становище неподалік Потьомкиного, зазнав втрат і ретирувався", - розповіли в Генштабі.

Із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру на харківському, слов'янському, краматорському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, запорізькому, південнобузькому напрямках. На сіверському напрямку противник обстрілював із ствольної артилерії околиці українських прикордонних сіл із російської території, пише "Інтерфакс-Україна".

Противник задіяв авіацію для ударів поблизу Григорівки та Тетянівки на краматорському напрямку, м.Бахмут та с.Кодема на бахмутському напрямку, смт Володимирівка на новопавлівському напрямку, с.Малі Щербаки на запорізькому напрямку, Андріївку і Калинівку на південнобузькому напрямку.

"Ворог продовжує інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника виконує завдання з підтримання сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - розповіли у Генеральному штабі.