Українців на тимчасово окупованих територіях, зокрема півдня, вкотре закликають терміново евакуюватися, адже "розвитой подій потужний та динамічний".

Очільниця об'єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу в медіацентрі "Україна" 29 серпня та заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За словами Гуменюк, "розвиток подій зараз дуже потужний, ситуація динамічно змінюється", тому мешканцям окупованих Росією територій варто евакуюватися якнайшвидше або знайти укриття, де перечекати бої.

У Херсонській облраді також закликають українців перебувати якомога ближче до безпечних місць, зробити запаси їжі/води, перевірити аптечки. Якщо поряд розташуваний військовий об'єкт ворога, варто переїхати, повідомляє "Українська правда".

29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про низку знищених об’єктів загарбників із РФ на території Херсонщини: база на машинозаводі в Бериславі, переправа у Львове й боєприпаси у Гаврилівці Бериславського району тощо.

У Новій Каховці окупанти оголосили "евакуацію з робочих місць".