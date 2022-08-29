також у роздiлiНадзвичайні події
Окупанти наступали на шести напрямках - отримали відсіч 5
Волонтеры и прокурор Александр Лукашенко передали военным необходимое оборудование, медикаменты и продовольствие 26
ЗСУ розгромили Дар'ївський міст на Херсонщині 104
По Дніпру завдали ракетного удару 92
Повітряні сили ЗСУ підготувалися до провокацій з боку Росії на День Незалежності 44
У Києві до вихідних заборонили масові заходи і просять не ігнорувати тривоги 49
По Одещині вдарили ракетою Х-59, випущеною з літака 42
ЗСУ збили вертоліт Ка-52 та сім безпілотників безпілотників 48
Польща передала Україні ще 5 тисяч антен Starlink 30
Втрати російської армії перебільшили 45 000 61
Держатомрегулювання: Зупинка ЗАЕС може призвести до "фукусімського сценарію". 58
На Київщині знесуть понад п'ять тисяч пошкоджених окупантами об'єктів 77
У Маріуполі почався рух військової техніки 120
У ВСУ розповіли, які літаки були на аеродромі "Саки" 523
Росія планує відключити ЗАЕС від української енергосистеми 123
Окупанти в паніці вивозять свої родини з Херсону 81
На Донбасі росіяни атакують на Бахмутському та Авдііївському напрямках 81
Міноборони рекомендує військовим в Криму не палити в невстановлених місцях 527

Українців на тимчасово окупованих територіях, зокрема півдня, вкотре закликають терміново евакуюватися, адже "розвитой подій потужний та динамічний".

 Очільниця об'єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу в медіацентрі "Україна" 29 серпня та заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За словами Гуменюк, "розвиток подій зараз дуже потужний, ситуація динамічно змінюється", тому мешканцям окупованих Росією територій варто евакуюватися якнайшвидше або знайти укриття, де перечекати бої.

У Херсонській облраді також закликають українців перебувати якомога ближче до безпечних місць, зробити запаси їжі/води, перевірити аптечки. Якщо поряд розташуваний військовий об'єкт ворога, варто переїхати, повідомляє "Українська правда".

29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про низку знищених об’єктів загарбників із РФ на території Херсонщини: база на машинозаводі в Бериславі, переправа у Львове й боєприпаси у Гаврилівці Бериславського району тощо.  
У Новій Каховці окупанти оголосили "евакуацію з робочих місць".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9