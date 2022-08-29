Прокурор Офиса Генерального прокурора Украины Александр Лукашенко, вместе с волонтерами на прошлой неделе встретился с украинскими военными, которые воюют на передовой, и передал им рации, ноутбуки, необходимое для разведки оборудование, в том числе несколько дронов, медикаменты и продовольствие.

«Передали нашим подразделениям на передовой то, что им нужно сегодня в первую очередь для эффективной работы в уничтожении врага на нашей земле: патроны к снайперским винтовкам, ноутбуки и планшеты, а также автомобили. Спасибо всем нашим военным, в том числе моим коллегам из Генпрокуратуры, которые сейчас на передовой защищают нашу землю. И благодарим всех, кто приобщился к приобретению необходимого оборудования, медикаментов и продовольствия, а это сотни людей и организаций. За эти полгода мы прошли сложный и долгий путь и смогли точно понять, какие мы на самом деле. Горжусь своими коллегами и всеми, кто помогает уничтожать врага!», – рассказал прокурор Александр Александрович Лукашенко.

По его словам, значительная помощь приходит от украинцев, которые проживают временно за рубежом. Также на сегодняшний день остро стоит вопрос о реабилитации раненых украинских защитников, в том числе за рубежом.

Александр Лукашенко также отметил, что украинские военные все также нуждаются в дронах для разведки, планшетах, системах связи, автомобилях.

Волонтеры и руководители благотворительных фондов отмечают, что за последний месяц помощь украинским военным и гражданским лицам в зоне боевых действий существенно увеличилось, что свидетельствует о желании украинцев и иностранцев и дальше поддерживать украинскую армию.

Напомним, в Верховной Раде предлагают усовершенствовать работу волонтеров. Депутаты зарегистрировали законопроект Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании организационных основ осуществления волонтерской деятельности и социальной защиты волонтеров в условиях действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения на территории Украины».

Источник