також у роздiлiЕкономіка
НБУ закликає уряд рішуче скоротити дефіцит бюджету 99
З українських портів вийшов п'ятий караван із продовольством 105
Уряд готує бюджет воєнної економіки на наступний рік 57
Курс готівкового долара в обмінниках почав стрімко падати 104
Уряд зізнався, що реальний прожитковий мінімум набагато більший за фактичний 49
Верховна Рада встановила мораторій на підвищення тарифів на тепло 52
НБУ закликає готуватись до важких економічних сценаріїв 112
Мінфін: Завдяки відстроченню оплати боргів Україна заощадить 5 мільярдів доларів 48
Нацбанк підвищив офиційний курс долара до 36,5 гривень 100
"Нафтогаз" може зірвати план уряду по закачуванню газу на зиму 50
Рада дозволила работодавцям не зберігати за мобілізованими середню зарплату 76
На Заході обговорюють ідею про картель покупців російської нафти 200
Перші вісім іноземних суден прибули до України за зерном 336
Украинцы стали покупать на 70% больше электромобилей 319
РФ перешкоджає Казахстану у експорті нафти до Європи 105
Рада ЄС збільшила суму допомоги Україні 105
Стало известно, сколько машин завезли украинцы за время нулевой растаможки 291
Германия поможет Украине экспортировать зерно 120

Група компаній повідомляє про спроби рейдерства та необґрунтоване кримінальне переслідування з боку правоохоронців.

Правоохоронні органи намагаються заблокувати роботу одного з провідних українських виробників соняшникової олії – групи компаній ViOil. Про це повідомляє From-ua.

Зазначається, що з квітня цього року проти промислової групи розпочали три кримінальні провадження. Йдеться про можливу господарську діяльність в інтересах громадянина Російської Федерації, реалізацію продукції на територіях РФ та ОРДЛО, розміщення коштів на рахунках російських банків. Слідство у цих справах проводять окремо Головне слідче управління Національної поліції, Подільське управління поліції Києва та Державне бюро розслідувань, незважаючи на те, що за законом, підслідність мала б належати СБУ.

“Всі звинувачення зводяться до того, що фактичний власник і керівник групи ViOil Віктор Пономарчук має громадянство російської федерації. Натомість, у самій групі компаній стверджують, що Пономарчук є громадянином Республіки Кіпр. З трьох років постійно проживає в Україні у місті Вінниця, де відомий вагомим внеском у розвиток рідного міста”, – йдеться у матеріалі.

Промислова група відкидає всі звинувачення. Також зазначається, що нині виробнича діяльність – під загрозою повного блокування через звернення правоохоронців до судів з клопотаннями про арешт майна, корпоративних прав і рахунків ViOil.

Додамо, що група компаній ViOil включає ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» та ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат». Це – одне з найбільших підприємств олійножирової галузі України. Група забезпечує робочими місцями понад дві тисячі людей та постачає продукцію до понад 100 країн світу.

Після початку повномасштабного російського вторгнення виробничі показники промислової групи скоротились удвічі – через порушення логістики та блокування росіянами українських портів.

У липні 2022 року група компаній надала мільйон гривень для подолання наслідків російської ракетної атаки на Вінницю та виплату допомоги для родин постраждалих.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

21