Група компаній повідомляє про спроби рейдерства та необґрунтоване кримінальне переслідування з боку правоохоронців.

Правоохоронні органи намагаються заблокувати роботу одного з провідних українських виробників соняшникової олії – групи компаній ViOil. Про це повідомляє From-ua.

Зазначається, що з квітня цього року проти промислової групи розпочали три кримінальні провадження. Йдеться про можливу господарську діяльність в інтересах громадянина Російської Федерації, реалізацію продукції на територіях РФ та ОРДЛО, розміщення коштів на рахунках російських банків. Слідство у цих справах проводять окремо Головне слідче управління Національної поліції, Подільське управління поліції Києва та Державне бюро розслідувань, незважаючи на те, що за законом, підслідність мала б належати СБУ.

“Всі звинувачення зводяться до того, що фактичний власник і керівник групи ViOil Віктор Пономарчук має громадянство російської федерації. Натомість, у самій групі компаній стверджують, що Пономарчук є громадянином Республіки Кіпр. З трьох років постійно проживає в Україні у місті Вінниця, де відомий вагомим внеском у розвиток рідного міста”, – йдеться у матеріалі.

Промислова група відкидає всі звинувачення. Також зазначається, що нині виробнича діяльність – під загрозою повного блокування через звернення правоохоронців до судів з клопотаннями про арешт майна, корпоративних прав і рахунків ViOil.

Додамо, що група компаній ViOil включає ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» та ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат». Це – одне з найбільших підприємств олійножирової галузі України. Група забезпечує робочими місцями понад дві тисячі людей та постачає продукцію до понад 100 країн світу.

Після початку повномасштабного російського вторгнення виробничі показники промислової групи скоротились удвічі – через порушення логістики та блокування росіянами українських портів.

У липні 2022 року група компаній надала мільйон гривень для подолання наслідків російської ракетної атаки на Вінницю та виплату допомоги для родин постраждалих.