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Современная экономическая и политическая ситуация в Украине существенно активизировала спрос на пригон автомобилей из-за рубежа. Пальму первенства в этом вопросе, как и ранее, удерживают европейские транспортные средства. Более того, блокировка украинских портов и выхода к морю существенно усложнила задачу транспортировки на дальние расстояния с помощью водного транспорта. В то же время, классическая схема наземной доставки машин автовозом продолжает стабильно функционировать.

Почему стоит рассматривать пригон авто из Европы?

авто из европыПокупка автомобиля в странах Европейского Союза с последующей доставкой в Украину характеризуется такими преимуществами:

  • Доступная стоимость. Владельцы б/у авто в Европе реализуют их по сниженной стоимости. Особенно, если речь идет о транспортных средствах с дефектами или пострадавших в ДТП. В среднем, пригон автомобиля из-за рубежа позволяет покупателю сэкономить от 20 до 30% стоимости, по сравнению с приобретением машины на отечественном рынке.
  • Хорошее техническое состояние. Европейский автомобиль, даже при условии большого пробега, будет сохранять характеристики, которые близки к идеальным. Среди причин такой ситуации: отличное качество дорог Европейского Союза, ответственный подход к уходу за транспортным средством, аккуратное вождение, регулярные технические осмотры и обслуживание, проверенное качество топлива на заправках.
  • Возраст автомобиля. По статистике, жители Европы обновляют личный автопарк примерно раз в пять-семь лет. Это обуславливает хорошее состояние и характеристики.
  • Прозрачность истории авто. Европейские базы данных открывают перед покупателем всю необходимую информацию об автомобиле. В числе доступных данных: состояние машины, количество предыдущих владельцев, реальный пробег, внешние и внутренние повреждения и дефекты.

Такие особенности покупки формируют приблизительный «портрет» европейского авто, пригоняемого в Украину:

  • бюджетный вариант;
  • отличные характеристики;
  • возраст около 6-10 лет;
  • без фатальных повреждений или дефектов.

Украинцы выбирают на авторынках Европы машины различного типа, в учет берутся не только состояние и характеристики. Отдельного внимания заслуживает тип двигателя.

Пригон электромобилей из Европы – популярный тренд

Востребованность электротранспорта растет во всех странах мира. Украина – не исключение. Сложная политическая и экономическая ситуация, ограниченность ископаемых ресурсов и высокие цены на традиционные виды топлива способствуют всплеску популярности электрокаров. Среди главных преимуществ такой покупки называют:

  • Экологичность. Отсутствие вредных выбросов и токсичных газов оказывает существенное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье человека.
  • Экономичность. Стоимость заправки электрокара существенно ниже, чем бензинового, дизельного и даже газового аналога.
  • Обслуживание. Минимальное количество движущихся деталей и низкое давление на мотор снижают расходы на сервисное обслуживание и ремонт.
  • Тихая езда. Отсутствие шума является важным фактором, особенно для тех, кто проводит за рулем много времени.

Электромобили в Европе продаются с рекордной скоростью. Этот рынок стабильно развивается и модернизируется. И, пока европейцы активно переходят на все новые и новые модели, б/у электрокары из Европы быстро скупаются для доставки в Украину. Своевременная помощь и квалифицированная поддержка опытных посредников позволяет украинцам выбрать идеальный «зеленый» автомобиль по доступной стоимости и с хорошими характеристиками.

 
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