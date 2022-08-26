Міністерство цифрової трансформації, Міністерство інфраструктури та депутати презентували Реєстр пошкодженого внаслідок війни майна.

Про це у своєму Telegram написала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передають Українськi Новини.

"Сьогодні спільно з Мінцифрою та Мінінфраструктури презентували Реєстр пошкодженого та знищеного майна, внаслідок бойових дій. Реєстр стане основою для єдиної бази даних фіксації всіх об'єктів нерухомого майна, пошкоджених чи зруйнованих під час військової агресії російської федерації, реалізація яка передбачена нашим законопроектом 7198", - пише депутатка.

За її словами, реєстр допоможе:

отримати відшкодування в разі порушення майнових прав громадян України;

підвищити ефективність управлінських рішень стосовно планування відновлення територій.

Відтепер фізичні особи, які мають пошкоджене майно мають: