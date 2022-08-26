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Підрозділи Збройних сил України під час виконання завдань на півдні країни завдали удару по Дар'ївському мосту через річку Інгулець у Херсонській області, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар᾽ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що підтверджені втрати ворога за ніч 26 серпня становлять 27 осіб особового складу та мобільний міномет калібру 120 мм.

"Решта втрат дорозвідується", - зазначають у командуванні.
ForUm

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