Підрозділи Збройних сил України під час виконання завдань на півдні країни завдали удару по Дар'ївському мосту через річку Інгулець у Херсонській області, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар᾽ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що підтверджені втрати ворога за ніч 26 серпня становлять 27 осіб особового складу та мобільний міномет калібру 120 мм.

"Решта втрат дорозвідується", - зазначають у командуванні.