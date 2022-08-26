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Народный депутат Николай Тищенко на своей странице в Facebook креативно ответил комикам из студии «Квартал 95», которые в своём шоу предложили назначить Тищенко президентом России с целью максимально унизить россиян.

«Я Николай Тищенко, официально заявляю, готов быть назначенным президентом России с целью максимально унизить россиян», – написал Тищенко и озвучил первые четыре своих решения на этом посту.

«Моими первыми решениями в этой не почётной должности будут:

1. Капитуляция в войне с Украиной с признанием полного поражения, возвращением всех оккупированных территорий, включая Белгородскую и Ростовскую область!

2. В качестве репараций подписание контракта на безвозмездную поставку природного газа в Украину на 100 лет.

3. Повышение статуса украинского языка на территории России до первого государственного.

4. Передача Первого Российского канала в управление студии «Квартал 95» с целью уничтожения достоинства Россиян плоскими и примитивными шутками», – пошутил народный депутат.

В своём ответе Николай Тищенко намекнул на примитивность шуток «95-го Квартала». Пользователи Facebook поддержали намёк Тищенко и в комментариях под его постом массово выразили мнение о существенном ухудшении качества юмора в шоу «Квартал 95» после ухода главного солиста.

Напомним, несколько дней назад Николай Тищенко подверг жёсткой критике руководителя НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко. Тищенко раскрыл шокирующие факты о бездумной растрате Юрием Витренко сотен миллионов гривен государственных денег и схему получения взяток, произведениями искусства, руководством «Нафтогаза». Тищенко анонсировал неизбежное увольнение Витренко с должности главы НАК «Нафтогаз».
ForUm

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