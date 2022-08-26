також у роздiлiПолiтика
Влада презентувала Реєстр пошкодженого внаслідок війни майна громадян 11
Николай Тищенко готов быть назначен президентом России 19
«15 миллионов для ВСУ за 3 ужина? Мне кажется хороший результат», - Алла Барановская о проекте «Сharity dinners» 33
Анджей Дуда виступив у Верховній Раді 92
Криминальный авторитет “Виха” использует ТрО в Броварах для торговли западным оружием 113
Зеленський попередив Росію щодо судилища над військовими в Маріуполі 35
ГУР: Окупанти на День Незалежності можуть розбомбити філармонію в Маріуполі 78
Журналісти знайшли докази, як мільйонна ботоферма працювала на Порошенка і його «Євросолідарність» 166
«Нам просто врут». Соцсети возмущены «обманом» Сергея Притулы во время войны 418
Кличку вплив, Шевченку — гроші. Як рейдери «поділили» захоплену Федерацію боксу 102
Стали известны причины увольнения руководителей "УкрСпецЭкспорта" и "СпецТехноЭкспорта" 239
Зеленський пояснив, чому не попередив громадян про майбутнє вторгнення Росії 161
Британія передала Україні нові РСЗВ M270 168
Украина требует полного выведения российских войск с территории Запорожской АЭС 134
Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму 104
Обов'язкова евакуація може бути поширена ще на низку областей 212
Президент України вимагає реакції світу на удари по Запорізький АЕС 120
Американці кажуть, що Росія намагається сфабрикувати докази по Оленівці 75

Нардепа Антона Яценко звинуватили у колабораціонізмі та корупції. Про це написав  на своїй сторінці у Facebook Голова громадської організації "Єдина сила" Володимир Нетребенко.

"Він [Антон Яценко ] є ганьбою українського парламенту та людиною, яка асоціює корупцію, рішалово і колабораціонізм в одному обличчі! Але після того, як ЗСУ не дали ворогові скинути владу (на що він дууууже розраховував), Антоша став великим патріотом.

Друзі, народні депутати, військові, зараз звертаюсь до ВАС. Я подав до НАБУ та САП на цього ділка і мені потрібна ваша підтримка, щоб це ганебне створіння було покаране законом України за свої діяння!

Прошу ВАС допомогти і спільно закрити негідника!

Мені потрібні сміливці!

Хто готовий, напишіть мені", - закликав Володимир Нетребенко
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

20