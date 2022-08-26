Старт Чемпіонату світу з футболу заплановано на листопад, тому саме час почати підготовку та скласти власний прогноз. Почавши зараз, ви зможете проаналізувати усі ключові фактори, які здатні вплинути на результати окремих матчів, а також обрати найкращі події та маркети для парі. Щоб почати робити ставки ЧС 2022 з футболу вже сьогодні, вам також знадобиться пройти реєстрацію на сайті букмекерської контори Parimatch та поповнити рахунок у рамках поточних лімітів. Одразу після цього ви зможете отримати перші бонуси та зробити ставки на обрані матчі. Найактивніші користувачі отримають індивідуальні промо-пропозиції.

ЧС по футболу 2022 у Катарі — хто має найкращі шанси на перемогу цього року

Вирішивши ставити на Чемпіонат світу з футболу, варто вивчити правила цього виду спорту, та навчитися аналізувати окремі матчі. Додатково можна читати прогнози досвідчених експертів, на основі яких корегувати результати власного аналізу. Наприклад, більшість експертів у цьому році впевнена, що найкращі шанси на перемогу у ЧС 2022 мають збірні з наступних країн:

Німеччина;

Франція;

Аргентина;

Італія;

Великобританія;

Нідерланди;

Португалія!

Звичайно, лідером за кількістю отриманих перемог у ЧС за всю історію їх проведення залишається Бразилія, але у цьому році в неї не так багато шансів поповнити й без цього величезну колекцію. Натомість у рейтингу найсильніших можна побачити інші збірні, на рахунку яких значно менше настільки успішних виступів.

Чому варто пройти реєстрацію в БК Parimatch вже сьогодні — кращі умови для футбольних ставок

На сайті букмекерської контори Parimatch вже можна ознайомитися з доступним розписом на ключові матчі майбутнього ЧС. Звичайно розпис ще не дуже широкий, але вже можна обрати декілька видів ставок. Перейшовши на сторінку обраного матчу, ви також зможете побачити виставлені букмекером коефіцієнти та ліміти ставок, які значно вищі за більшість значень, вказаних для менш популярних подій професійного спорту.

Щоб не лише вивчити коефціцієнти, але й зробити перші ставки новим клієнтам букмекера знадобиться пройти реєстрацію та поповнити рахунок у гривні. Для активації бонусів може знадобитися виконання додаткових умов.