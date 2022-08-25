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Поломка морозильной камеры сродни глобальной катастрофе, особенно когда владельцы запасливые и все полки забиты продуктами. Проблему нужно решать быстро, эффективно и не сильно дорого. Для этого в первую очередь необходима правильная диагностика. Только после этого вы поймете, нужно ли вам купить компрессор для морозильной камеры или другие запчасти. Что же чаще всего ломается в морозилке?

 

Поломка морозильной камеры холодильника

Если морозилка перестала морозить, не всегда дело в поломке конкретной детали. Проблемы могут быть более банальными.

 

Чаще всего ремонтники сталкиваются с такими неприятностями:

 

  • утечка фреона – в этом случае камера просто перестает охлаждать или не может поддерживать нужную температуру;
  • пусковое реле – компрессор перестает запускаться;
  • проблемы с терморегулятором – морозильник не понимает, какую температуру удерживать внутри;
  • разрывы в уплотнительной резинке – дверца не закрывается плотно, вследствие чего камера излишне морозит;
  • поломка электронного модуля – агрегат начинает жить своей жизнью, признаки такой неисправности самые разнообразные;
  • выход из строя компрессора – в данной ситуации техника перестанет включаться.

 

Конечно, неисправности могут быть и более простыми. Например, причиной отсутствия света в камере может стать перегоревшая лампочка. А не включаться техника может из-за поврежденного шнура питания.

Поломка отдельно стоящей морозильной камеры

В целом причины поломки мало отличаются от тех, которые могут возникнуть в холодильнике. Но в целом отдельно стоящая камера надежнее, а срок ее эксплуатации больше. Но следить за ее состоянием тоже нужно. Если вам что-то не нравится, лучше сразу обратиться к мастеру. 

 

Диагностика от профессионала не займет много времени. А найти нужную деталь для замены поможет магазин Мастер Плюс. Здесь вы сможете найти все необходимое для ремонта мелкой и крупной бытовой техники по выгодным ценам с быстрой доставкой.

Не пренебрегайте профилактикой и необходимым ремонтом, и ваша морозилка будет радовать вас много лет.

 
ForUm

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