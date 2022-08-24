Антивозрастная косметика ‒ это косметические средства, которые замедляют старение кожи, а также делают уже существующие проявления незаметными. Препараты с омолаживающим действием есть у многих израильских брендов: Holy Land, PHD, Tapuach, GiGi косметика. Перед выбором средств нужно узнать, с какого возраста можно пользоваться подобными продуктами.

Первый крем с пометкой anti-age

Невозможно точно сказать, с какого возраста начинается старение кожи. Многие считают, что процессы самообновления начинают замедляться в период после полового созревания, что в конечном итоге запускает механизмы старения кожного покрова.

В качестве первых anti-age средств рекомендовано использовать препараты, которые влияют на мимические морщины. Они возникают значительно быстрее возрастных, что требует своевременной терапии. Действие такой косметики основано на подавлении мышечной активности дермы и, как следствие, ее деформации. Косметические кремы не смогут сгладить все складки, но замедлят их углубление.

Нужна ли антиэйдж-терапия до 25 лет?

До возраста 25 лет кожа сохраняет свои адаптационные свойства, что позволяет ей быстро регенерировать. Как следствие, появление морщин в этот период маловероятно. Косметологи не рекомендуют проводить антивозрастную терапию, так как это не имеет особого смысла в этом возрасте.

Лучше обратить внимание на базовый уход, который направлен на защиту от действия агрессивных факторов окружающей среды. Используйте косметические средства, которые очищают, увлажняют и защищают от ультрафиолетового излучения. Добавим, что перед проведением антивозрастной терапии нужно уточнить некоторые особенности кожи:

тип кожного покрова;

первичная проблема ‒ как возрастные и мимические морщины, так и инфекционные поражения;

что привело к ухудшению состояния.

Рекомендуем использовать антивозрастные препараты, в составе которых есть растительные и натуральные компоненты.

Антивозрастной уход после 35 лет

В возрасте от 35 лет уже отмечаются первые проблемы и изменения кожи, связанные с ее старением. В этот период уже нужно использовать anti-age средства. Такой подход направлен на предупреждение дальнейших возрастных изменений. Для эффективного антивозрастного ухода нужно сначала остановиться на веществах в составе, которые нужны коже:

коллаген ‒ поддерживает природный каркас кожного покрова, что предотвращает появление и углубление морщин;

витамин А ‒ природный антиоксидант, защищает кожу от фотостарения;

гиалуроновая кислота ‒ наполняет клетки дермы влагой.

Нужно позаботиться и о выборе косметики с противовоспалительным эффектом, чтобы защитить кожный покров от инфекционного поражения. Перечисленные компоненты активно используются в современной косметике, включая препараты израильских производителей ‒ такие средства можно купить в интернет-магазине IDN Cosmetics.

Правильный уход за лицом в 45+ лет

В таком возрасте используют комплексный подход к терапии старения кожи. На состояние влияют уже функциональные особенности других органов и систем, включая эндокринную. Гормональные изменения оказывают негативное влияние на коллаген, замедляя его выработку ‒ кожа становится менее эластичной.

В таком возрасте в первую очередь нужно обратиться к врачу, который поможет нормализовать гормональный фон. Для омоложения кожи используйте косметику, которая имеет разглаживающий эффект и содержит питательные вещества. Также разработаны активные формулы со сложными комплексами, повышающими упругость кожи.