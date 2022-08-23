також у роздiлiНадзвичайні події
Повітряні сили ЗСУ підготувалися до провокацій з боку Росії на День Незалежності 14
У Києві до вихідних заборонили масові заходи і просять не ігнорувати тривоги 22
По Одещині вдарили ракетою Х-59, випущеною з літака 15
ЗСУ збили вертоліт Ка-52 та сім безпілотників безпілотників 26
Польща передала Україні ще 5 тисяч антен Starlink 13
Втрати російської армії перебільшили 45 000 19
Держатомрегулювання: Зупинка ЗАЕС може призвести до "фукусімського сценарію". 32
На Київщині знесуть понад п'ять тисяч пошкоджених окупантами об'єктів 61
У Маріуполі почався рух військової техніки 94
У ВСУ розповіли, які літаки були на аеродромі "Саки" 500
Росія планує відключити ЗАЕС від української енергосистеми 107
Окупанти в паніці вивозять свої родини з Херсону 71
На Донбасі росіяни атакують на Бахмутському та Авдііївському напрямках 76
Міноборони рекомендує військовим в Криму не палити в невстановлених місцях 507
Братчук: Росіяни намагаються знищити українські зерносховища та вродай 79
У Харкові прилетіло по інфраструктурному об'єкту 78
ЗСУ відпрацювали по Антонівському та Каховському мостах 74
HIMARS вдарили по окупантам в Мелітополі: знищено більше сотні 103

У вівторок, 23 серпня, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Про це повідомив мер міста Борис Філатов у Facebook.

Так, Філатов закликав городян залишатися у укриттях. Про деталі міський голова пообіцяв повідомити пізніше.

"Залишайтеся в укриттях. Уже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки. Деталі пізніше. Чекаємо на офіційну інформацію від Військової Адміністрації", – повідомив Філатов, пишуть "Українські новини".

На даний момент у місті та області оголошено повітряну тривогу.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

13