У вівторок, 23 серпня, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Про це повідомив мер міста Борис Філатов у Facebook.

Так, Філатов закликав городян залишатися у укриттях. Про деталі міський голова пообіцяв повідомити пізніше.

"Залишайтеся в укриттях. Уже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки. Деталі пізніше. Чекаємо на офіційну інформацію від Військової Адміністрації", – повідомив Філатов, пишуть "Українські новини".

На даний момент у місті та області оголошено повітряну тривогу.