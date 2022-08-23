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Президент Польщі Анджей Дуда прибув в Україну та виступив у вівторок у Верховній Раді перед українськими парламентаріями, повідомляється на сайті Канцелярії глави Польської держави у вівторок.

Як зазначено в повідомленні, депутати зустріли його оплесками, пролунав гімн Польщі.

"У вільного світу обличчя України... Дякую, що ви захищаєте Європу від навали російського імперіалізму, що дух вільної нації сильніший. Я дякую вам від щирого серця за ваш спротив, мужність і любов до свободи", - сказав Дуда у своєму зверненні до українського парламенту. За його словами, настав час підписати нову добросусідську угоду, яка "враховуватиме те, що ми вибудували в наших відносинах хоча б за останні місяці". За словами президента Польщі, російська агресія показала, що мережа автомобільних, залізничних та інфраструктурних зв'язків між Україною та Польщею є недостатньою і її необхідно вдосконалити.

"Польсько-український кордон має об'єднувати, а не розділяти", - сказав Дуда і наголосив, що ознакою добрих польсько-українських відносин буде швидкісне залізничне сполучення між Києвом та Варшавою. "Ми збудуємо його разом", - запевнив він під оплески українських парламентаріїв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами президента Польщі, лише Україна має право вирішувати своє майбутнє. "Нічого про тебе без тебе", - наголосив він.

В Україні 23 серпня відзначають День Державного прапора.

Дуда також візьме участь у другому саміті Кримської платформи, що відбудеться у вівторок.

 
ForUm

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