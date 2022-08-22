Препараты для разжижения крови в Украине очень востребованы. С чем это связано? Согласно статистике ВОЗ, наиболее распространенные сегодня заболевания — это патологические состояния сердечно-сосудистой системы. Такие недуги преимущественно связаны с кровью, ее составом и особенностями процесса гемостаза. Основное внимание уделяется показателям свертывания (коагуляции). Это самый важный этап в гемостазе, обеспечивающий остановку кровотечений. Однако чрезмерная коагуляция приводит к негативным последствиям для организма.

Повышенное свертывание крови — это опасный фактор, который является основной причиной образования тромбов. Помимо этого, возникает состояние, называемое сгущением. Чрезмерно вязкая кровь с трудом проникает в мелкие сосуды и капилляры. Это приводит к дефициту кислорода органов и тканей. Чтобы избежать такого состояния и избавиться от его последствий, пациентам подбираются препараты для разжижения крови.

Основные показания к приему препаратов для разжижения крови

Лекарство для разжижения крови может назначаться для терапии состояний, сопряженных с повышенной свертываемостью, среди которых:

ожирение;

ишемическая болезнь сердца (ИБС);

стенокардия;

ишемический инсульт;

инфаркт миокарда;

повышенный сахар и холестерин, выявленные в результате гематологических исследований.

Если в результате анализа крови была зафиксирована повышенная свертываемость, следует принять профилактические меры. Препараты для разжижения крови назначаются в целях предупреждения:

эмболии;

инфаркта миокарда;

тромбоза.

Назначаются разжижающие медикаменты также для восстановления пациентов, перенесших операцию на сосудах. При гемодиализе существует риск нарушения коагуляции. Чтобы этого избежать, врач может прописать хороший препарат для разжижения крови в профилактических целях.

Когда необходимо принимать лекарства для разжижения крови

Обратиться за медицинской помощью при подозрении на нарушение свертываемости крови следует при таких симптомах:

сухость кожи;

постоянная жажда;

сонливость;

слабость;

слезоточивость;

шум в ушах;

головные боли;

ощущение покалывания в конечностях.

Иногда сгущение сложно заметить, потому что оно связано с нарушением питьевого режима и воспалительными процессами, протекающими скрыто.

Только специалист может подсказать, какие препараты принимать для разжижения крови, и дать другие полезные рекомендации.

Какие препараты для разжижения крови могут назначить

Сегодня на фармацевтическом рынке можно найти препараты для разжижения крови нескольких видов:

Антиагреганты. Подобные средства действуют на этапе свертывания, предотвращая склеивание тромбоцитов. Антикоагулянты прямого действия. Медикаменты препятствуют активизации веществ, отвечающих за свертывание. Антикоагулянты непрямого действия. Это препараты для разжижения крови, которые нарушают образование в печени протромбина. Фибринолитики. Это средства, способствующие растворению уже образованных тромбов.

Какой препарат лучше для разжижения крови? В каждом конкретном случае ответ зависит от причин повышенной свертываемости и общего состояния человека. В некоторых ситуациях применение лекарственных средств не требуется, вместо этого рекомендуется изменение диеты, введение в рацион определенных продуктов питания. Врач может посоветовать натуральные препараты для разжижения крови. Самостоятельно злоупотреблять с такими средствами не стоит!

Можно ли принимать препараты для разжижения крови при беременности?

Организм женщин в период вынашивания малыша обладает мощной саморегулируемой защитой. Поэтому система гемостаза функционирует на каждом этапе беременности по-разному и это нормально. Однако исключать риск сбоев нельзя. В таких случаях специалист назначает медикаменты, принимать которые следует с осторожностью. Самостоятельный выбор средств без консультации с профессионалом недопустим и может привести к кровотечениям.

Сегодня в аптеках представлена масса новых препаратов для разжижения крови, которые улучшат состояние больного за короткое время. Помните! Выписывать подходящие медикаменты должен врач на основании осмотра и ваших анализов.