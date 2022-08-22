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Препараты для разжижения крови в Украине очень востребованы. С чем это связано? Согласно статистике ВОЗ, наиболее распространенные сегодня заболевания — это патологические состояния сердечно-сосудистой системы. Такие недуги преимущественно связаны с кровью, ее составом и особенностями процесса гемостаза. Основное внимание уделяется показателям свертывания (коагуляции). Это самый важный этап в гемостазе, обеспечивающий остановку кровотечений. Однако чрезмерная коагуляция приводит к негативным последствиям для организма.

Повышенное свертывание крови — это опасный фактор, который является основной причиной образования тромбов. Помимо этого, возникает состояние, называемое сгущением. Чрезмерно вязкая кровь с трудом проникает в мелкие сосуды и капилляры. Это приводит к дефициту кислорода органов и тканей. Чтобы избежать такого состояния и избавиться от его последствий, пациентам подбираются препараты для разжижения крови.

Основные показания к приему препаратов для разжижения крови

Лекарство для разжижения крови может назначаться для терапии состояний, сопряженных с повышенной свертываемостью, среди которых:

  • ожирение;
  • ишемическая болезнь сердца (ИБС);
  • стенокардия;
  • ишемический инсульт;
  • инфаркт миокарда;
  • повышенный сахар и холестерин, выявленные в результате гематологических исследований.

Если в результате анализа крови была зафиксирована повышенная свертываемость, следует принять профилактические меры. Препараты для разжижения крови назначаются в целях предупреждения:

  • эмболии;
  • инфаркта миокарда;
  • тромбоза.

Назначаются разжижающие медикаменты также для восстановления пациентов, перенесших операцию на сосудах. При гемодиализе существует риск нарушения коагуляции. Чтобы этого избежать, врач может прописать хороший препарат для разжижения крови в профилактических целях.

Когда необходимо принимать лекарства для разжижения крови

Обратиться за медицинской помощью при подозрении на нарушение свертываемости крови следует при таких симптомах:

  • сухость кожи;
  • постоянная жажда;
  • сонливость;
  • слабость;
  • слезоточивость;
  • шум в ушах;
  • головные боли;
  • ощущение покалывания в конечностях.

Иногда сгущение сложно заметить, потому что оно связано с нарушением питьевого режима и воспалительными процессами, протекающими скрыто.

Только специалист может подсказать, какие препараты принимать для разжижения крови, и дать другие полезные рекомендации.

Какие препараты для разжижения крови могут назначить

Сегодня на фармацевтическом рынке можно найти препараты для разжижения крови нескольких видов:

  1. Антиагреганты. Подобные средства действуют на этапе свертывания, предотвращая склеивание тромбоцитов.
  2. Антикоагулянты прямого действия. Медикаменты препятствуют активизации веществ, отвечающих за свертывание.
  3. Антикоагулянты непрямого действия. Это препараты для разжижения крови, которые нарушают образование в печени протромбина.
  4. Фибринолитики. Это средства, способствующие растворению уже образованных тромбов.

Какой препарат лучше для разжижения крови? В каждом конкретном случае ответ зависит от причин повышенной свертываемости и общего состояния человека. В некоторых ситуациях применение лекарственных средств не требуется, вместо этого рекомендуется изменение диеты, введение в рацион определенных продуктов питания. Врач может посоветовать натуральные препараты для разжижения крови. Самостоятельно злоупотреблять с такими средствами не стоит!

Можно ли принимать препараты для разжижения крови при беременности?

Организм женщин в период вынашивания малыша обладает мощной саморегулируемой защитой. Поэтому система гемостаза функционирует на каждом этапе беременности по-разному и это нормально. Однако исключать риск сбоев нельзя. В таких случаях специалист назначает медикаменты, принимать которые следует с осторожностью. Самостоятельный выбор средств без консультации с профессионалом недопустим и может привести к кровотечениям.

Сегодня в аптеках представлена масса новых препаратов для разжижения крови, которые улучшат состояние больного за короткое время. Помните! Выписывать подходящие медикаменты должен врач на основании осмотра и ваших анализов.
ForUm

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