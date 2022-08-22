Препараты для разжижения крови в Украине очень востребованы. С чем это связано? Согласно статистике ВОЗ, наиболее распространенные сегодня заболевания — это патологические состояния сердечно-сосудистой системы. Такие недуги преимущественно связаны с кровью, ее составом и особенностями процесса гемостаза. Основное внимание уделяется показателям свертывания (коагуляции). Это самый важный этап в гемостазе, обеспечивающий остановку кровотечений. Однако чрезмерная коагуляция приводит к негативным последствиям для организма.
Повышенное свертывание крови — это опасный фактор, который является основной причиной образования тромбов. Помимо этого, возникает состояние, называемое сгущением. Чрезмерно вязкая кровь с трудом проникает в мелкие сосуды и капилляры. Это приводит к дефициту кислорода органов и тканей. Чтобы избежать такого состояния и избавиться от его последствий, пациентам подбираются препараты для разжижения крови.
Основные показания к приему препаратов для разжижения крови
Лекарство для разжижения крови может назначаться для терапии состояний, сопряженных с повышенной свертываемостью, среди которых:
- ожирение;
- ишемическая болезнь сердца (ИБС);
- стенокардия;
- ишемический инсульт;
- инфаркт миокарда;
- повышенный сахар и холестерин, выявленные в результате гематологических исследований.
Если в результате анализа крови была зафиксирована повышенная свертываемость, следует принять профилактические меры. Препараты для разжижения крови назначаются в целях предупреждения:
- эмболии;
- инфаркта миокарда;
- тромбоза.
Назначаются разжижающие медикаменты также для восстановления пациентов, перенесших операцию на сосудах. При гемодиализе существует риск нарушения коагуляции. Чтобы этого избежать, врач может прописать хороший препарат для разжижения крови в профилактических целях.
Когда необходимо принимать лекарства для разжижения крови
Обратиться за медицинской помощью при подозрении на нарушение свертываемости крови следует при таких симптомах:
- сухость кожи;
- постоянная жажда;
- сонливость;
- слабость;
- слезоточивость;
- шум в ушах;
- головные боли;
- ощущение покалывания в конечностях.
Иногда сгущение сложно заметить, потому что оно связано с нарушением питьевого режима и воспалительными процессами, протекающими скрыто.
Только специалист может подсказать, какие препараты принимать для разжижения крови, и дать другие полезные рекомендации.
Какие препараты для разжижения крови могут назначить
Сегодня на фармацевтическом рынке можно найти препараты для разжижения крови нескольких видов:
- Антиагреганты. Подобные средства действуют на этапе свертывания, предотвращая склеивание тромбоцитов.
- Антикоагулянты прямого действия. Медикаменты препятствуют активизации веществ, отвечающих за свертывание.
- Антикоагулянты непрямого действия. Это препараты для разжижения крови, которые нарушают образование в печени протромбина.
- Фибринолитики. Это средства, способствующие растворению уже образованных тромбов.
Какой препарат лучше для разжижения крови? В каждом конкретном случае ответ зависит от причин повышенной свертываемости и общего состояния человека. В некоторых ситуациях применение лекарственных средств не требуется, вместо этого рекомендуется изменение диеты, введение в рацион определенных продуктов питания. Врач может посоветовать натуральные препараты для разжижения крови. Самостоятельно злоупотреблять с такими средствами не стоит!
Можно ли принимать препараты для разжижения крови при беременности?
Организм женщин в период вынашивания малыша обладает мощной саморегулируемой защитой. Поэтому система гемостаза функционирует на каждом этапе беременности по-разному и это нормально. Однако исключать риск сбоев нельзя. В таких случаях специалист назначает медикаменты, принимать которые следует с осторожностью. Самостоятельный выбор средств без консультации с профессионалом недопустим и может привести к кровотечениям.
Сегодня в аптеках представлена масса новых препаратов для разжижения крови, которые улучшат состояние больного за короткое время. Помните! Выписывать подходящие медикаменты должен врач на основании осмотра и ваших анализов.
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