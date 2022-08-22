також у роздiлiПолiтика
Зеленський попередив Росію щодо судилища над військовими в Маріуполі 15
ГУР: Окупанти на День Незалежності можуть розбомбити філармонію в Маріуполі 45
Журналісти знайшли докази, як мільйонна ботоферма працювала на Порошенка і його «Євросолідарність» 130
«Нам просто врут». Соцсети возмущены «обманом» Сергея Притулы во время войны 346
Кличку вплив, Шевченку — гроші. Як рейдери «поділили» захоплену Федерацію боксу 67
Стали известны причины увольнения руководителей "УкрСпецЭкспорта" и "СпецТехноЭкспорта" 198
Зеленський пояснив, чому не попередив громадян про майбутнє вторгнення Росії 123
Британія передала Україні нові РСЗВ M270 148
Украина требует полного выведения российских войск с территории Запорожской АЭС 107
Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму 90
Обов'язкова евакуація може бути поширена ще на низку областей 176
Президент України вимагає реакції світу на удари по Запорізький АЕС 107
Американці кажуть, що Росія намагається сфабрикувати докази по Оленівці 60
В ЗСУ впевнені, що на Київ російська армія вже не пройде 49
Зеленський визнав, що в районі Пісків відбувається пекло 100
Американський Інститут вивчення війни: відповідальність за вбивство 53 військовополонених в Оленівці лежить на Росії 87
Розпочалась обов'язкова евакуація мешканців Донецької області 111
В Кривому Розі оголошено полювання на колаборантів 48

Криминальный авторитет Виктор Журавль по кличке “Виха” или “Журавель”, который является одним из главных подозреваемых в организации так называемой “перестрелки перевозчиков” в Броварах, сегодня практически взял “под личный контроль” местную территориальную оборону города, сообщает Телеграф.

По словам очевидцев “Виха” внедрился в новосозданное броварское ТрО с первых дней войны, и теперь, “под прикрытием деятельности в теробороне, наладил продажу оружия криминальным группам”, пишет "Укррудпром".

Немного позже, Журавель приобрёл новые знакомства, и чувствуя безнаказанность, также наладил продажу западного оружия,  поступающего из Европы для нужд украинской армии.

Кроме прочего ОПГ Виктора Журавля -  “Журавли” продолжает своё существование и занимается “крышеванием” бизнеса, который под угрозой террора готов платить. Только теперь “Виха” проворачивает все это под прикрытием непосредственно ТРО Броваров, продавая свою лояльность или давление от имени государственных подразделений, созданных изначально для обороны города.

Параллельно ОПГ “Журавля” совершает в Броварах и Киевской области разбои, ограбления и вооруженный террор “по заказу”.

Как указывает источник издания, в ТРО не осталось тех, кто бы мог противодействовать “Журавлю”, а Бровары постепенно погружаются в жизнь по неописанным правилам криминалитета.

Виктор Журавель стал известен общественности после “перестрелки перевозчиков” в Броварах в 2020 году как один из лидеров ОПГ, которая эту перестрелку и организовала.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков лично комментировал ситуацию, обещая  задержанным  и “Вихе” в частности “догнать всех”. Но не догнал. Криминальному авторитету вскоре удалось выйти под залог, а спустя два года посте ареста он до сих пор разгуливает на свободе без приговора.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

22