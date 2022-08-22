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Повітряні сили ЗСУ готові до провокацій Росії до Дня незалежності 24 серпня, заявив спікер командування Юрій Ігнат в ефірі телемарафону в понеділок, 22 серпня.

"Наші військові готові до будь-яких сценаріїв... Воїни Повітряних сил захищатимуть наше небо. Насамперед потрібно знати, до чого готується ворог, ведеться постійна розвідка, потрібно знати, які сили та засоби противник сконцентрував на підступах до наших кордонів", - розповів він.

За його словами, військові враховують наявність російських літаків та гелікоптерів на аеродромах у Білорусі, Росії та на території Криму, а також ракетного озброєння ворога, повідомляє "Кореспондент".

"Відстежуватимемо і намагатимемося адекватно відреагувати на будь-які загрози, які нам противник, ймовірно, підготував на наше головне свято", - наголосив Ігнат.
ForUm

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