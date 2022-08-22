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Київська міська військова адміністрація заборонила проводити масові заходи у Києві в період з 22 до 25 серпня заборонено у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими окупантами.

Як повідомила прессекретарка КМВА Катерина Даценко в коментарі "Українській правді", з 22 до 25 серпня заборонити проведення масових заходів, мирних зібрань, мітингів та інших заходів, пов'язаних з великим зібрання людей. 

Військова адміністрація просить столичну владу залучити до життєдіяльності міста якнайменше людей.

За словами Даценко, документ надісланий до КМДА 19 серпня.

У КМВА також просять українців не ігнорувати повітряні тривоги. 
ForUm

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