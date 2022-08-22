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У неділю українські повітряні сили ЗСУ знищили вертоліт Ка-52 та сім безпілотників російських окупантів.

"21 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети "Калібр" та вертоліт Ка-52 російських окупантів", - йдеться в повідомлені

Українські бомбардувальники та штурмова авіація  завдали близько десяти авіаударів по броньованій техніці, взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, зенітних ракетних ракетних комплексів, живій силі та логістиці ворога. 
ForUm

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