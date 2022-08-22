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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення в Маріуполі судилища над українськими військовими Росія "сама себе відріже від переговорів".

"Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні в окупантів", - сказав він у ніч із неділі на понеділок.

"Хоч би що там думали собі окупанти, хоч би що планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі", - сказав президент, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала. Україна не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і захищали свободу свого народу від загарбників", - заявив він.

За словами Зеленського, "всі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень. Сьогодні я говорив з Президентом Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН, впевнений, також буде реагувати".

"Усі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна цього не терпітиме. Не терпітиме знущання над людьми, про яких можна сказати тільки одне: вони герої своєї Батьківщини, вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі", - сказав президент.

Він наголосив, що "навіть у час війни мають бути правила. Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста. Ну а всі ми – всі українці – повинні пам'ятати одне: хоч би що там було, наша мета - це перемога".

Як повідомлялося, у Маріуполі 24 серпня планується проведення т.зв. "трибуналу" над українськими військовими, які опинилися в полоні після захоплення окупантами заводу "Азовсталь".

 
ForUm

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