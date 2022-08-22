Втрати особового складу російських військ за 21 серпня збільшилися на 200 до 45 400 убитими, також українські військові минулої доби знищили 1 вертоліт, 4 засоби протиповітряної оборони та 9 безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, передають Українськi Новини.

Ворог втратив за добу 1 вертоліт (всього - 198), 7 танків (всього - 1 919), 6 бойових броньованих машин (всього - 4 230), 4 артилерійські системи (всього - 1 032), 4 засоби протиповітряної оборони (всього - 145), 6 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (всього - 3 149), 4 крилаті ракети (всього - 194) та 9 безпілотників (всього - 815).

З початку війни противник також втратив 234 літаки, 266 одиниць реактивної артилерії, 99 одиниць спецтехніки і 15 кораблів/катерів.