Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) заявляє, що зупинка усіх енергоблоків Запорізької атомної електростанції (Енергодар, Запорізька область) може призвести до розвитку ситуації за "фукусімським сценарієм".

Про це йдеться в повідомленні інспекції, передають Українськi Новини.

"Зупинка усіх енергоблоків ЗАЕС та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Саме за таким сценарієм відбулася аварія на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році. Однак, якщо катастрофа у Японії відбулася через природні катаклізми, то на Запорізькій АЕС це може статися через злочинні дії та наміри окупаційних військ Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

В повідомленні зазначається, що атомна електростанція повинна мати постійне електроживлення для безперебійного забезпечення власних потреб – охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок та охолодження відпрацьованого палива у басейнах витримки, підтримки систем контролю та управління.

Ці потреби забезпечуються або за рахунок працюючих енергоблоків, або за рахунок зовнішнього енергоживлення. При зупинці усіх енергоблоків має бути забезпечене стійке зовнішнє енергопостачання.

"Наразі, внаслідок обстрілів російськими військами, пошкоджені три з чотирьох ліній, які з’єднують АЕС з енергосистемою України. У разі пошкодження четвертої лінії – станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб. На випадок такої аварійної ситуації на ЗАЕС є у наявності дизель-генератори, але для тривалого забезпечення власних потреб станції та для охолодження ядерного палива вони потребуватимуть достатньої кількості дизельного пального. Російські військові, які присутні на АЕС, можуть перешкоджати поставкам дизеля, необхідного для роботи генераторів. Після втрати усіх джерел забезпечення електроенергією, розпочнеться процес плавлення ядерного палива, внаслідок чого може відбутися вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище", - зазначається в повідомленні.

При цьому розвиток аварійних подій на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України, а може мати транскордонні наслідки.

"У залежності від погодних умов радіоактивну хмару може понести на територію Європи, або росії та білорусі, що призведе до радіоактивного забруднення значних територій. Також слід зазначити, що ЗАЕС знаходиться на березі Каховського водосховища, що є каскадом водосховищ річки Дніпро. Таким чином аварійні події на ЗАЕС можуть призвести до радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря", - зазначається в повідомленні.