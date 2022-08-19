Головне управління розвідки Міністерства оборони України припускає, що російські окупанти в День Незалежності - 24 серпня - можуть завдати ракетного удару по будівлі камерної філармонії в Маріуполі, де планують влаштувати показове судилище над захисниками "Азовсталі", які перебувають у полоні.

"На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії… За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару", - повідомило ГУР Міноборони в телеграмі в п'ятницю, пише "Інтерфакс-Україна".

ГУР розповіло, що на сцені філармонії монтують залізні клітини, в яких перебуватимуть українські захисники, а також зводять декілька нових тимчасових споруд поряд із приміщенням. За інформацією ГУР, для надання "легітимності" цій акції окупанти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників російських ЗМІ.

"У разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну", - переконані в ГУР.