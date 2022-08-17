Мер Києва Віталій Кличко міг покривати рейдерське захоплення Федерації боксу України. Внаслідок оборудки організацію «очолив» його давній соратник Кирило Шевченко, що має тісні зв’язки з кадирівцями. Про це повідомляє «КП в Україні».

«Останнім часом вплив Кличка на ФБУ суттєво збільшився. Більше того, як написав журналіст Сергій Іванов, люди з оточення мера «кришували» рейдерське захоплення ФБУ, що збіглося з вторгненням Росії і досі не вщухає. Тож, схоже, мер справді міцно взявся за ФБУ», — йдеться в матеріалі.

За версією видання, Кличко хоче посилити контроль над ФБУ, щоби в подальшому використовувати її для нарощування власного політичного рейтингу. Федерація має розгалужену мережу регіональних представництв, тисячі людей в структурі — спортсменів, тренерів, менеджерів, молодь. Крім того, боксерські змагання мають велику глядацьку аудиторію і, відповідно, високий потенціал для піару.

Зацікавленість Шевченка «очолювати» федерацію — суто фінансова. «ФБУ є розпорядником бюджетних коштів, тож бути президентом означає для Шевченка можливість особисто керувати потоком», — йдеться в матеріалі.

ЗМІ називають Шевченка близьким другом Кличка та його кума — колишнього нардепа, голови виконкому партії «Удар» Артура Палатного. Шевченко має неоднозначну репутацію і не тільки в боксі. Як повідомлялося раніше, Кличко зробив його «смотрящим» від мерії за незаконною торгівлею в столиці.

Шевченко має тісні зв’язки з так званими кадирівцями. Зокрема, влітку 2020 року він запросив в Україну під виглядом дитячих тренерів двох силовиків з оточення голови Чечні Рамзана Кадирова, яких згодом депортували. Він також відкрито товаришує та підтримує уродженця Росії Халіда Мусаєва, якого Нацполіція розшукує за посягання на територіальну цілісність України та створення злочинної організації.

Шевченко також залучає в ФБУ відверто проросійські кадри. Відтак після рейдерського захоплення ФБУ київський осередок очолив Олександр Негода. Він був кандидатом у депутати міської ради Вишгороду від партії «Удар». Його також називають бізнес-партнером Палатного: вони разом «кришують» столичний ринок ритуальних послуг.

Кирило Шевченко, Олександр Негода, Артур Палатний

«Негода, який зараз чомусь носить військову форму, є співзасновником проросійської ГО «Браття», яка тягла в Україну російські наративи, що маршувала Києвом 9 травня і носила квіти до пам'ятника Ватутіну. 2018 року цією агентурною кремлівською мережею цікавилася СБУ», — пише видання.