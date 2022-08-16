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29 июля 2022 года приказами 25-ДП и 25-ДП министр обороны Алексей Резников уволил Вадима Ноздрю с должности генерального директора "Укрспецэкспорта" и Евгения Ларина с должности директора "Спецтехноэкспорта". Об этом пишет Апостроф.

В одном из своих интервью Алексей Резников объяснил причины увольнения директоров крупнейших украинских государственных импортеров вооружения – Вадима Ноздри и Евгения Ларина.

"Была сделана проверка, посмотрели все расчеты, посмотрели безумную дебиторскую задолженность. То есть они заключили контракты, получили деньги от Минобороны, заплатили, поставку не сделали", — рассказал министр, пишет "Фром.юа".

Резников цитирует звонок от посла Украины в США: "Я знаю, что Пентагон для нас сейчас будет закупать одну нужную историю, которая в пакете пособий за деньги налогоплательщиков американского народа. Но тут приехали спецэкспортеры к производителю и говорят: "Мы у вас купим партию этих необходимых вещей за деньги и дороже, поставьте Пентагон во вторую очередь, а нам продайте уже".

Также подобная ситуация произошла и во время переговоров с министром обороны Словакии Ярославом Надем по поводу закупки артиллерийских установок Zuzanna.

"А можете попросить определить одного переговорщика? От вас пришло 5 покупателей, и все предлагают более высокую цену по Zuzanna", — рассказал Алексей Резников.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил отправку САУ Zuzana 2 в Украину и добавил, что вооружение находится в распоряжении военнослужащих ВСУ
ForUm

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