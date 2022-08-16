Росіяни забрали б Україну за три дні, якби влада ще у жовтні 2021 року попередила громадян про вторгнення Росії. Це б відбулося через хаос та економічні втрати. Про це в інтерв'ю The Washington Post розповів Президент Володимир Зеленський/

За його словами, на час вторгнення Росії Україна була настільки сильною, наскільки було можливо за тих обставин. Незважаючи на виїзд частини громадян, більшість залишилася боронити свою землю, і завдяки людям вдалося зупинити агресора.

"Якби ми це повідомили — а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, — тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни напали, вони б нас забрали. Три дні. Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни", - сказав Президент.

Якби це сталося, то в жовтні, в опалювальний сезон — нічого б не залишилося, і уряду не було б, бо почалася б політична війна всередині країни, зазначив Зеленський. На створеному росіянами ринку був би дефіцит енергоносіїв, Україні не вистачало енергетичних ресурсів, і в країні був би хаос, сказав Президент.