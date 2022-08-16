Нарядные платья — совершенно отдельная категория в женском гардеробе. Они не так часто востребованы, но когда требуется платье на вечер, без них никак не обойтись, если хочется выглядеть должным образом. Модные фасоны вечерних платьев тоже имеют свои тенденции, и если желаете сразить всех на повал на празднике, о них стоит знать. Стилисты Issaplus представляют свой модный обзор нынешнего сезона.

Какие вечерние платья сейчас в моде?

Фасоны платьев на вечер могут быть более или менее откровенные, в зависимости от характера мероприятия о его официоза.

Среди топовых в этом году, например, с открытыми плечами. Это может быть отделка верха в виде бандо, модель на тонких бретелях, бюстье или завязывающееся на шее. Не забывайте о варианте в греческом стиле — это женственно и изысканно.

Полупрозрачные. Двухслойные, с боди, кружевные или с телесной поддевкой. Сексапильность их просто зашкаливает. Могут быть в большей степени сдержанные или совсем роскошные - с россыпью камней и страз.

С пайетками и из металлизированных тканей. Такие даже не требует украшений и аксессуаров. Они сами по себе выступают магнитом для притягивания взглядов.

Плиссированные. Хорошее решение для корпоративов, официального застолья, небольших семейных праздников. Элегантное и нетривиальное.

С баской и годе. Что-то есть схожее у этих двух моделей. Они обе вычерчивают максимально женственный силуэт.

С открытой спиной. Эта тенденция характерна для изделий разной длины и плотности тканей. Вернее, для всех. Успех в таком гарантирован.

С высоким разрезом, едва не достигающим бедра. Круче всего такое решение смотрится в тонких тканях, наподобие шелка.

Интересные фасоны платьев

Кроме тех, что мы назвали, шикарный вечерний образ могут обеспечить и изделия со шлейфом.

Интересно смотрятся многослойные и пышные, если позволяет случай.

Стоит обходить внимание и мини. Лучше, если оно будет с закрытым верхом и пышными рукавами.

В такой категории, как вечерние платья, модные тенденции тяготят к: возвращению кроя малетт (короткое спереди, длинное сзади);

использованию бахромы в миди платье;

невесомых воланов.

Осенний лук с платьем

Хорошо, а что если потребуется осенний вечерний наряд? Тут у нас тоже есть ответ — бархатный лук. Это лучшее, что можно одеть холодной осенью.

Бархат великолепен. Плотный, роскошный, соблазнительный и податливый. Из него выходят идеальные наряды на осень. Это может быть что-то з разрезами, вырезами, миди или макси, с фонариками или полностью без рукавов. На него можно накинуть меховую накидку, легкую шубку, пальто или необычный кожаный тренч. Предложений, что одеть под платье с глубоким декольте, хоть отбавляй. Ставим на то, что это лучший осенний вечерний наряд.

По материалам: https://issaplus.com/