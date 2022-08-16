Разнообразные сериалы и фильмы создали единый образ личной охраны. Мужчина 30-35 лет мощного телосложения с бронежилетом и огнестрельным оружием, сопровождающий бизнесмена или модель от возможной опасности — пример, который сразу же возникает в голове. На самом деле, личная охрана на час может понадобиться во многих случаях. Более подробно об особенностях и преимуществах работы в советах от сотрудника охранной фирмы Ohholding.

Кто на самом деле может быть личным телохранителем?

Подобную должность может занимать как мужчина, так и женщина. Ключевая задача при исполнении — предотвращение возможных ситуаций, в которых охраняемый объект или объекты могут подвергаться угрозе. Но даже в случае их возникновения, телохранитель своевременно реагирует, для минимизации возможного ущерба.

Для подобных специалистов характерны такие личностные качества, как:

адаптивность;

стрессоустойчивость;

высокая скорость реакции;

эмоциональная стабильность.

Не менее важна и интеллектуальная обознанность и высокий уровень подготовки. Приветствуется умение оперативно решать самые сложные задачи, в том числе в критической или нетипичной ситуации.

Кому актуальна личная охрана?

Телохранитель актуален не только бизнесменам и банкирам. Охранник сопровождает одного или нескольких клиентах на личных или деловых встречах. Также возможны и поездки и в соседние города или области. В таких случаях стоит обратиться к телохранителю с водительскими правами и знанием особенностей конкретной местности.

Личная охрана повысит статус в глазах окружающих, поэтому станет актуальным для многих, вне зависимости от рода деятельности, в том числе подросткам, женщинам и даже пенсионерам. Ключевое преимущество — возможность оформления услуги на один-два часа. Достаточно только оговорить где и как долго необходимо сопровождение.