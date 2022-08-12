Зранку 12 серпня з українських портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшов п'ятий караван з українським продовольством.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні вранці вийшов п’ятий караван із агропродукцією із українських портів. В його складі судно SORMOVSKIY 12, яке вийшло з порту "Чорноморськ", та балкер STAR LAURA з порту "Південний". На їх борту понад 63 тис тонн агропродукції", - йдеться у повідомленні, пише "Українська правда".

Так, STAR LAURA стало першим судном класу Panamax, яке вийшло з порту "Південний" з початку реалізації "зернової ініціативи", та третім у загальному переліку суден-велетнів, які уже прямують "зерновим коридором".

Крім цього, у п'ятницю "Чорноморськ" та "Південний" приймуть ще 2 судна під завантаження – BRAVE COMMANDER та PETREL S. На них буде завантажено понад 40 тис тонн українського зерна.