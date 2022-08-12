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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність повного виходу російських військ із території Запорізької АЕС.
"Тільки повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України за ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи", - заявив він у традиційному відеозверненні в четвер увечері.
"Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС – це один із найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовано чергові прильоти російських снарядів по території станції, в безпосередній близькості від об'єктів АЕС. Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму", - сказав він, пише "Інтерфакс-Україна".
За його словами, "ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось там умов. І абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів із території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба".
ForUm

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