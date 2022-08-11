Системным администраторам и пользователям локальной сети хорошо знаком протокол удаленного подключения, с помощью которого можно выполнять разные команды на компьютере или сервере. Обычно в свою работу его включают администраторы, используюaщие хостинг на Unix или других операционных системах. Для них же была разработана утилита PuTTY – простая и интуитивно понятная программа для передачи команд по базовым интернет-протоколам.

Особенности и возможности PuTTY

Под PuTTY понимают бесплатную утилиту или своеобразную оболочку, с помощью которой можно безопасно передавать команды серверу. Для этого после настройки программы пользователю нужно подключиться к серверу, ввести в строку команду и дождаться, пока сервер ее выполнит.

PuTTY дает возможность:

работать с прокси-сервером и последовательным портом;

пользоваться адресами IPv6;

авторизоваться с помощью открытого ключа и не вводить пароль;

перенаправлять порты через X11 и SSH;

настраивать консоль, цвета и шрифты;

сохранять ключи авторизации;

записывать события, происходящие на сайте или удаленном сервере.

Утилита также может стать альтернативой файловым менеджерам, вроде Filezilla или Total Commander. С ее помощью можно передавать файлы с сервера на компьютер и обратно.

Как правильно запустить PuTTY

Бесплатная утилита рекомендована системным администраторам и пользователям локальных сетей. Сначала нужно зайти на официальный сайт и скачать программу на компьютер. Для работы нужно в первую очередь правильно настроить утилиту, а уже после этого подключаться к серверу. Длительная инсталляция не требуется, поэтому установка и настройка занимают минимум времени.

Правила настройки PuTTY

Качество и безопасность соединения зависит от того, насколько правильно будет запущена и настроена PuTTY. Ее настройка включает следующие шаги:

Активируйте программу сразу после загрузки с официального сайта. Для этого запустите файл PuTTY.exe и дождитесь появления окна «PuTTY Configuration». Обратитесь к хостеру и уточните, может ли он выслать настройки. С ними можно настроить доступ к серверу через протокол SSH. К следующему шагу переходим после того, как хостер вышлет нужный файл. Открываем окно «PuTTY Configuration». В поле Host Name (ip-address) вбиваем имя и адрес, присланный администрацией хостинга. В поле «Port» ставим «22». Указываем рандомное имя сессии в поле «Saved Session» и сохраняем изменения. Находим в левом столбце «SSH». В открывшейся вкладке нужно поставить галочку напротив цифры «2 only» под полем «Preferred SSH protocol version» и кликнуть на кнопку «Open» для подключения к удаленному узлу. Дожидаемся появления окна для авторизации (Login as). Вводим логин в открывшемся поле и кликаем на кнопку ввода. Если настройка прошла правильно, появится командная строка.

При администрировании серверов нужно знать основные команды утилиты. Например, чтобы возвращаться в предыдущую директорию, нужно вбивать в командную строку «cd ../», а чтобы переходить к следующей – «cd директория». Переносить и переименовывать файлы помогает команда «mv», копировать – «cp», удалять – «rm», показывать на сервере – «ls». Чтобы запустить файловый менеджер, нужно ввести «mc», изменить права на файл или папку – «chmod».

Преимущества и недостатки PuTTY

Главное преимущество утилиты в том, что она адаптирована к разным протоколам удаленного доступа. Она позволяет работать через Telnet, SSH и даже последовательный порт. Другие ее преимущества:

кроссплатформенность, то есть возможность загрузки на компьютер с любой операционной системой;

надежное соединение;

удобные настройки удаленных узлов;

возможность последовательно записывать все события, которые происходят на удаленном узле или сайте.

Изначально главным недостатком утилиты PuTTY было отсутствие русскоязычного интерфейса. Она была рассчитана на англоязычных пользователей. Однако сейчас можно скачать и русскоязычную версию программы. Только при этом нужно быть готовым к тому, что она поставляется без подробного документа о продукте и встроенного раздела FAQ, где можно найти полезную информацию.

Заключение

PuTTY – одна из лучших утилит, с помощью которой можно создать безопасное подключение к виртуальному серверу SUPERMICRO или другим серверам по протоколу SSH. Продукт доступен для бесплатного скачивания. Он предоставляет возможность подключаться к удаленным Telnet-терминалам, настраивать сетевые маршрутизаторы, заниматься удаленным администрированием Linux. Все это делает утилиту обязательной для системных администраторов и пользователей локальных сетей.