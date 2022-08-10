У Київській області понад 5400 пошкоджених окупантами об'єктів не підлягають відновленню - їх демонтують. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Також йдеться і про житлові будинки, визнані експертами непридатними для проживання.

Він зазначив, що відновлення інфраструктури регіону триває, зокрема вивозяться сотні тонн будівельного сміття, на даному етапі бригади рухаються маршрутом Кухарі - Підгайне - Тетерівське - Калинове - Заруддя - Слобода-Поварська, пишуть "Українські новини".

"Ще раз хочу подякувати всім жителям Київщини та волонтерам, які долучаються до допомоги. Роботи дуже багато. Ця війна - жахлива трагедія, і лише разом ми зможемо розібратися з її наслідками та відновити комфортне життя мешканців Київщини", - резюмував Кулеба.