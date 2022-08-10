У Маріуполі вчора, 9 серпня, зафіксували рух російської військової техніки. Ймовірно, окупанти перекидають системи протиповітряної оборони ближче до лінії фронту.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Вчора в проміжок з 8 до 8-20 ранку по пр. Металургів і пр. Нікопольському в Донецькому напряму чотири тягачі навантажені пусковими установками С300 з позначками "V". Оскільки немає підтвердження ввозу цих установок в Маріуполь цього дня, схоже на перекидання системи ППО ближче до лінії фронту", - зазначив він, пишуть "Українські новини".

Андрющенко нагадав, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництва окупантів або долучитись до спротиву можна за допомогою боту в Telegram: @MMR_SendMe_bot.