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Повітряні сили України припускають, що внаслідок вибухів 9 серпня на аеродромі в окупованому Криму знищено склад авіаційного озброєння та близько десятка літаків.

Як повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 10 серпня, на військовому аеродромі "Саки" окупанти розташовували літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.

За даними Ігната, вони щодоби злітали з аеродрому. 24 на 7 авіація ворога здійснює патрулювання повітряного простору біля України. Не долітаючи до острова Зміїний, вони патрулюють у Чорному морі постійно, змінючи лише літаки та екіпажі.

За словами речника, загалом в Криму є 5 аеродромів, які РФ може використовувати для зльоту літаків та завдання ракетних ударів по Україні, і це становить неабияку загрозу, на додачу до десятків аеродромів у Білорусі та й у самій Росії.

"По вибуху, який ми спостерігали на відеоматеріалах, зрозуміло, що уражений склад авіаційного озброєння. Тому що була детонація серйозна. А якщо там додатково знищено з десяток літаків, то це буде справжня невеличка перемога", - сказав Ігнат
ForUm

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