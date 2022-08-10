Современная строительная отрасль стремительно развивается, требуя для реализации прочную продукцию металлопроката. К одному из ее наиболее востребованных видов относится арматура. Она обеспечивает прочность фундамента и каркаса зданий.

Арматура, как один из видов продукции металлопроката

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Наиболее популярным видом металлопроката, применяемого в строительной отрасли, является арматура. Большой спрос и многочисленные способы ее использования объясняют многообразие сырьевой базы.

Основное предназначение арматуры заключается в обеспечении прочности бетонных конструкций. Наличие рифленого покрытия арматуры создает высокий уровень ее сцепления с бетоном, при этом уменьшая возможность его деформации.

Арматура применяется при:

· заводском производстве конструкций с армированным бетоном;

· возведении несущих стен, перекрытий зданий;

· строительстве промышленных объектов;

· формировании фундаментов;

· конструкции подземных и гидротехнических объектов;

· монтаже опорных магистральных колонн;

· стяжке либо усилении штукатурки;

· обустройстве аэродрома, портовых объектов, пешеходных зон, шахт, дорожного покрытия.

Технические характеристики металлической арматуры зависят от способа ее изготовления, который осуществляется по нормам нескольких регламентирующих ГОСТов. Основным материалом прутьев является сталь либо низколегированная или углеродистая.

Металлическая арматура: классификация и маркировка

Большой ассортимент способствует ее активному применению не только в строительной индустрии, но и в других целях. Если вам необходима арматура, ознакомиться с ассортиментом и ее купить можно на сайте https://stalnayamarka.kz/produkciya/armatura.

Способ применения металлической арматуры определяется ее видом и способом изготовления.

Классификация осуществляется по:

1. Профилю сечения: круглое, равномерное по всей поверхности.

2. Характеру воспринимаемых усилий: в поперечном направлении, продольное.

3. Принципу действия: предварительно напряженном, без напряжения:

4. Назначению: рабочие, распределительные, монтажные, крепежные, конструктивные.

5. Особенностям распределения в бетонной конструкции: штучное армирование, сетчатое усиление, каркасного типа.

6. Способу производства: холоднотянутый метод, горячекатаные.

Маркировка металлической арматуры обозначает технические характеристики изделия: диаметр, покрытие, структуру, материал и способ изготовления. Состоит из букв и цифр.

Широкий ассортимент позволяет выбрать максимально подходящий вид изделия. Применение арматуры обеспечит прочность и долгосрочность объекта при строительстве.



