Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української. Про це президент Енергоатома Петро Котін повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.

"Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму, - повідомив Котін. - Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України - окуповані частини Херсонської та Запорізької областей".

Він також повідомив, що це прописано в програмі. Після цього росіяни планують знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС.