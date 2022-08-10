також у роздiлiНадзвичайні події
На Київщині знесуть понад п'ять тисяч пошкоджених окупантами об'єктів 9
У Маріуполі почався рух військової техніки 10
У ВСУ розповіли, які літаки були на аеродромі "Саки" 25
Окупанти в паніці вивозять свої родини з Херсону 22
На Донбасі росіяни атакують на Бахмутському та Авдііївському напрямках 33
Міноборони рекомендує військовим в Криму не палити в невстановлених місцях 37
Братчук: Росіяни намагаються знищити українські зерносховища та вродай 33
У Харкові прилетіло по інфраструктурному об'єкту 23
ЗСУ відпрацювали по Антонівському та Каховському мостах 19
HIMARS вдарили по окупантам в Мелітополі: знищено більше сотні 28
Завдано удару по війських об'єктах на Вінничині 20
Російська армія знову обстріляла Запорізьку атомну електростанцію 67
Окупанти знов провалили наступ в напрямку Мар'їнки та Авдіївки 43
Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області 40
В ЗСУ не підтверджують підбиття РСЗВ HIMARS 37
Британська розвідка: Удар по російському ешелону серйозно пошкодив сполучення з Кримом 48
ЗСУ змогли відкинути окупантів на трьох напрямках 51
Вночі окупанти обстріляли Миколаїв зі Смерчів 36

Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української. Про це президент Енергоатома Петро Котін повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.

"Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму, - повідомив Котін. - Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України - окуповані частини Херсонської та Запорізької областей".

Він також повідомив, що це прописано в програмі. Після цього росіяни планують знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

42