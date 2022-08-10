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Уряд почав роботу над бюджетом країни на 2023 рік – в межах бюджету також створять Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори зможуть спрямовувати кошти.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль,

Також до Фонду оперативного відновлення планують переказувати прибуток низки державних підприємств, проте яких саме – не вказується, пише "Українська правда".

"Уряд почав роботу над державним бюджетом на 2023 рік. Чітко визначаємо, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека. При цьому Кабінет міністрів передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами", – розповів Шмигаль.

Він наголосив, що уряд також опрацьовує можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси передусім були спрямовані на відновлення житла людей.
ForUm

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